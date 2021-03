Temptation Island, dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane interviene la single Beatrice: “Mi ha baciata”

La faida legale tra Pietro Delle Piane e la redazione di Temptation Island continua. Dopo le dichiarazioni shock di Pietro a Live – Non è la D’Urso, la Fascino, società che comprende i programmi di Maria De Filippi, ha fatto sapere di essere ricorsa ai propri legali per tutelare l’immagine e il pubblico. Tuttavia, in queste ultime ore anche la single Beatrice ha fatto alcune dichiarazioni.

PIETRO DELLE PIANE A LIVE – Nello specifico, l’ex compagno di Antonella Elia ha dichiarato da Barbara D’Urso di aver recitato un copione poiché quello che si vede nel programma non è la vita reale. Con queste parole, Pietro Delle Piane ha lasciato intendere che Temptation Island sia tutta una farsa. Per questo motivo, la Fascino ha deciso di procedere per vie legali contro l’uomo.

LA FASCINO SMASCHERA PIETRO DELLE PIANE – Successivamente, l’uomo ha tentato di difendersi dichiarando di aver recitato per far ingelosire Antonella Elia, tuttavia, secondo quanto pubblicato dai profili social dei programmi della De Filippi, le cose non starebbero così. La redazione di Temptation Island, infatti, ha pubblicato sui social dei video inediti in cui si sente chiaramente Pietro Delle Piane fare degli apprezzamenti sulla single Beatrice e quest’ultima parlare di un bacio.

BEATRICE INTERVIENE – Tirata in ballo, la single Beatrice ha deciso di rompere il silenzio dando la sua versione, che a quanto pare combacia con la redazione. Beatrice De Masi ha specificato di non aver mai recitato un copione poiché la produzione non si è mai permessa di imporre a nessuno di fingere.

La ragazza, inoltre, ha spiegato che tra lei e Pietro Delle Piane è scattato un bacio, anche molto sentito e desiderato. A confermare la versione di Beatrice, quindi, ci sarebbero le clip pubblicate dalla redazione di Temptation Island.