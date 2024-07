Temptation Island: è finita tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: “Sono successe cose molto gravi”

Nella giornata di ieri, attraverso un breve filmato pubblicato su Instagram, Francesco Chiofalo ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Drusilla Gucci. Sulla questione è anche intervenuto Alessandro Rosica, rivelando un’altra versione della rottura tra i due influencer.

“Sono successe cose molto gravi” – Dopo tre anni di tira e molla, è giunta al capolinea la storia d’amore tra Francesco e Drusilla. Ad annunciarlo, attraverso un breve video su Instagram, è stato proprio l’ex Pupo:

“Io e Drusilla ci siamo lasciati, definitivamente. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto gravi che adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire io è che in questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile. E io sono anche molto dispiaciuto”.

A corredo del video, l’ex volto di Temptation Island ha scritto: “Tutte le cose finiscono. Vi chiedo di avere rispetto perché è un momento difficile per entrambi. L’ennesimo dispiacere in tutta questa situazione per quanto mi riguarda è che ci siamo lasciati in pessimi rapporti…”.

Se da una parte Francesco ha deciso di rendere ufficiale la fine della storia con l’ex naufraga, quest’ultima ha deciso, almeno per il momento, di non commentare. Ad intervenire è stato Rosica, noto sui social come l’Investigatore Social.

LA VERSIONE DI ROSICA – Il noto esperto di gossip ha deciso di intervenire sulla fine della love-story tra Chiofalo e Drusilla. Alessandro, infatti, ha spiegato che inizialmente era reale la relazione tra i due, ma a lungo andare non è stata altro che “un caffè allungato e finto”.

Da quanto rivelato da Rosica, inoltre, a mettere un punto alla storia d’amore sarebbe stata la Gucci: “Proprio ora che si avvicinano inchieste di giornalisti su influencer che sponsorizzano fuffa guru, che strano!”.