Temptation Island, è finita tra Jenny e Tony? Le ultime segnalazioni

A tornare nuovamente nel mirino del gossip sono Tony Renda e Jenny Guardiano, ex volti dell’undicesima edizione di Temptation Island. Stando alle ultime indiscrezioni circolate sui social, la loro storia d’amore sarebbe giunta al capolinea.

AMORE AL CAPOLINEA? – Il tutto ha avuto inizio pochi giorni fa, quando Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una segnalazione di un utente. Stando a quanto rivelato da quest’ultimo, i due ex volti avrebbero smesso di seguirsi sui social da qualche mese. Il fan ha poi aggiunto:

“Ci ha raccontato che lui già da 4 mesi, ovvero subito dopo Temptation Island, voleva lasciarla. La fonte ci dice anche che Jenny è stata lasciata in una giornata per lei già molto difficile per questioni familiari. La fonte chiude sostenendo che tutto ciò che ha sempre fatto Tony è stato messo in atto solo per ripulirsi completamente dal comportamento che ha avuto a Temptation Island”.

Successivamente, l’esperto di gossip ha ricevuto un’altra segnalazione con inediti retroscena sulla presunta rottura. Stando a quanto scritto dall’utente, la Guardiano sarebbe stata vista in lacrime con in mano buste colme di vestiti:

“INDISCREZIONE! Una nostra fonte ci fornisce ulteriori particolari su Jenny e Tony di Temptation Island. Una nostra fonte, solita a leggerci e seguirci, ci ha scritto rivelandoci delle indiscrezioni che riguardano Jenny Guardiano e Tony Renda di Temptation Island. La fonte, che abita vicino alla casa della mamma di Jenny, ha visto passare la ragazza ieri mattina. Era insieme al fratello e teneva in mano un sacco di buste piene di vestiti. Piangeva molto, era visibilmente disperata. La fonte ci ha anche raccontato che nel paese di Jenny tutti sanno quanto lui l’abbia tratta amale e manipolata dal giorno zero. E quanto lei invece abbia sempre cercato di far apparire bene Tony sui social per ripulirgli l’immagine poiché teneva veramente a lui”.