Temptation Island: è già finita la storia tra Tommaso e Valentina?

Rischia già di finire la storia tra Tommaso e Valentina, che stanno partecipando insieme come coppia a ”Temptation Island”. I due hanno già fatto molto scalpore, in quanto hanno una bella differenza d’età Lei ha circa 40 anni e lui ne ha solo 21. Tra l’altro Tommaso è stato anche molto criticato in quanto pare sia troppo geloso, se non estremamente possessivo nei confronti della donna.

Nel resort sardo di Is Morus Relais abbiamo già assistito alla prima scenata di gelosia da parte del ragazzo. Valentina, infatti, pare che si sia avvicinata troppo al suo nuovo tentatore e Tommaso abbia giudicato questo atteggiamento ”inaccettabile e improprio”.

E’ stata una reazione troppo dura? Molto probabile. Nel frattempo, però, possiamo affermare che Valentina è salita a cavalcioni sul giovane tentatore in spiaggia. Questo gesto ha fato letteralmente impazzire il 21enne che è molto innamorato della donna.

Quando nel Pinnetu, Filippo Bisciglia, gli ha proposto delle immagini, Tomamso ha chiuso il monitor con 80 secondi di anticipo, in quanto estremamente geloso. La sua reazione ha ricevuto molte critiche da parte dei fan, che lo hanno accusato di esagerare. Altri, invece, hanno semplicemente compreso il suo atteggiamento, vista la giovane età.

Pare però che da alcune anticipazioni una coppia abbia già abbandonato il programma per l’eccessiva gelosia. Di chi si tratterà? Che siano proprio loro Valentina e Tommaso, ad aver abbandonato il programma prima del tempo? Insomma staremo a vedere come si metteranno le cose.