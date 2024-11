Temptation Island: è tornato il sereno tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella

Tra le coppie più discusse dell’undicesima edizione di Temptation Island c’è certamente quella formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella. A distanza di mesi pieni di attacchi sui social, frecciatine e rumor, i due ex volti del docu-reality sono tornati insieme.

RITORNA IL SERENO – Infatti, ieri sera, Lino ha condiviso su TikTok un gesto davvero emozionante, facendo vedere la sorpresa che ha organizzato per Alessia. Il video ha lasciato senza parole i suoi follower, sorpresi dalla scena inaspettata.

In compagnia di alcuni amici, tra cui Jenny Guardiano, Titty Scialò e Antonio Maietta, Lino ha regalato un gigantesco mazzo di rose rosse alla sua amata, con un messaggio che recitava “love”. Con un tocco di romanticismo, l’ha poi presa per mano e l’ha portata su un palco allestito per l’occasione. Qui, un cantante ha intonato una canzone appositamente per loro due.

La sorpresa non è finita: Lino ha consegnato a Alessia un dono speciale, una stella, come simbolo delle sue scuse per i momenti difficili vissuti insieme. A completare la scena, una scritta “scusa” illuminata sullo sfondo ha aggiunto un tocco di emozione.

La serata è proseguita in un locale dove Lino ha voluto fare un altro gesto simbolico: un anello, a rappresentare il suo amore e la sua volontà di ricominciare. Poco dopo, Alessia ha deciso di raccontare sui social i suoi sentimenti e spiegare cosa l’ha spinta a perdonare Lino, condividendo con i suoi follower il motivo della sua decisione:

“Spendo giusto due parole… Ringrazio sia i commenti positivi che quelli negativi, ma la confidenza, no, prendetevela con qualche amica/o o parente vostro.Quando mi paragonate a certe gente non mi offendete affatto. Io la mia dignità di donna non l’ho persa, perché dopo mesi non mi sono frequentata con nessuno, ma ho portato rispetto a me stessa. Per quanto riguarda Lino, io e lui siamo stati mesi lontani. C’era stato un avvicinamento, ma niente di confermato, perché purtroppo le cose non si dimenticano. Lui è tornato sui suoi passi (poteva benissimo non farlo) ci sono molte altre donne… Mi sono sentita di dargli una possibilità. La vita è mia e decido io cosa fare. Detto questo, vi auguro tanta pace e amore, perché di cattiveria ne avete da vendere (ovviamente non tutti)”.