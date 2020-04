Temptation Island, Emanuele Cirilli e Debora Onorato in dolce attesa!

Una bella notizia per due ex protagonisti di Temptation Island.

In questi giorni difficili di quarantena, arrivano anche belle notizie dal mondo del web: due ex protagonisti di Temptation Island sono in attesa della loro prima figlia. A confermarlo la futura mamma sui social.

DEBORA ONORATO ED EMANUELE CIRILLI: IL LORO PERCORSO NEL PROGRAMMA – Emanuele Cirilli e Debora Onorato sono due ex protagonisti della prima edizione di Temptation Island. I due parteciparono con lo scopo di capire se la loro storia d’amore fosse davvero solida e duratura. Emanuele ebbe un comportamento impeccabile, Debora un po’ meno. La ragazza cadde tra le braccia di Andrea Damante, il quale partecipò come tentatore. Tuttavia, la coppia ne è uscita più forte di prima e, dopo essere andati a convivere a Roma, in questi giorni hanno fatto un bellissimo annuncio!

DEBORA ED EMANUELE PRESTO GENITORI – Debora, tramite una foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha fatto uno splendido annuncio, svelando di essere incinta della sua prima bambina.

“Ci sono quarantene vissute con intimità e intensità tali da poter godere di uno dei viaggi più belli della vita. We must be positive! Aspettando Melissa” ha scritto la 32enne postando una foto con il pancione.

La Onorato è incinta di 17 settimane e assieme al futuro papà ha scelto il nome della bimba, Melissa. Una quarantena intensa quella che sta vivendo la coppia, sicuramente uno dei periodi più belli della loro vita.

SONIA CARBONE COMMENTA LO SCATTO – A commentare la foto della donna, Sonia Carbone, ex partecipante di Temptation Island. “Siete stupendissimi. Ti aspettiamo tutti Melissa” ha scritto la donna, già madre di due figli avuti da Gabriele Caiazzo.