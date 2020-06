Temptation Island, ex concorrente del GFVip: “Mi avevano contattata ma ho rifiutato”

Jane Alexander, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha ricevuto una proposta interessante dalla redazione di Temptation Island, programma dei sentimenti in cui delle coppie mettono in gioco la forza del loro amore. La donna, dopo l’esperienza al GF, avrebbe potuto partecipare a questo nuovo reality ma ha rifiutato.

L’ex gieffina entrò nella casa fidanzata con Gianmarco Amicarelli, tuttavia, nel corso del programma Jane ha instaurato un rapporto con Elia Fongaro, con il quale ha avuto una breve relazione dopo la partecipazione. Successivamente, la donna è tornata tra le braccia di Amicarelli.

L’INTERVISTA PER DILEI – Jane Alexander è stata intervistata da DiLei e ha fatto parecchie rivelazioni, dal Grande Fratello Vip alla proposta di Temptation Island. “Credo sia stupido guardarsi indietro e dire non lo rifarei, perché ormai è successo. Non ti dico che non me pento, perché non è così. Mi pento di essere stata stupida e di non aver capito, ma le esperienze sono sempre utili se si riesce ad imparare qualcosa. Io ho imparato che i reality in qualche modo prima ti esaltano poi ti uccidono, perché quando esci vieni massacrata e non ti rendi nemmeno conto del frullatore mediatico in cui finisci” ha esordito la donna.

“Adesso lo so e probabilmente mi comporterei in modo diverso o quantomeno saprei gestire le cose in modo diverso perché ci sono già passata. Ho scelto di entrare per mettermi alla prova e forse anche per ritrovarmi ma il motivo principale, e non mi vergogno a dirlo, sono stati i soldi. Poi una volta dentro mi sono messa in gioco, nel bene e nel male” ha continuato la Alexander parlando della sua precedente esperienza.

LA PROPOSTA DI TEMPTATION ISLAND – La donna ha avuto una proposta dalla redazione di Temptation Island che però ha rifiutato. Tuttavia, l’ex gieffina ha dichiarato che parteciperebbe volentieri a Pechino Express. “Ho imparato che ‘mai dire per sempre’ e ‘mai dire mai’ nella vita. Per adesso posso dirti che ho rifiutato di partecipare a Temptation Island, probabilmente se mi chiedessero di fare l’Isola direi di no, Pechino invece lo farei, mi piacerebbe tanto, è un’esperienza fighissima, lo vedo un reality diverso, più elevato, dicono che lo è anche l’Isola dei Famosi, ma questa è vista molto come un’ultima spiaggia, Pechino lo trovo un viaggio bellissimo” ha rivelato Jane Alexander.