Temptation Island, ex concorrente ha ritrovato l’amore “È un sentimento che non provavo da tempo”

Negli ultimi giorni si è molto parlato di alcuni ritorni di fiamma tra ex protagonisti di Temptation Island. E se alcuni hanno deciso di darsi una seconda possibilità, c’è chi ha deciso di mettere definitivamente un punto alla loro storia d’amore. Nonostante il mancato lieto fine, un ex protagonista del programma ha ritrovato l’amore.

Si tratta di Anna Ascione, concorrente dell’ultima edizione del docu-reality. La donna ha infatti ritrovato il sorriso, a rivelarlo è lei stessa in una recente intervista.

“Un sentimento che non provavo da tempo” – La Ascione ha partecipato al programma insieme all’oramai ex fidanzato Gennaro Mauro per mettere alla prova il loro amore. Il viaggio nei sentimenti non ha però avuto un esito positivo, portando i due, una volta lontano dalle telecamere, a mettere fine alla loro relazione.

Chiuso il capitolo ‘Gennaro’, Anna è riuscita a ritrovare il sorriso al fianco di Giuseppe. A rivelarlo è la ragazza stessa in una recente intervista a Isa&Chia, volendo parlare di questa nuova storia d’amore.

Da quanto raccontato dall’ex concorrente del docu-reality, con il fotografo partenopeo, all’inizio, c’era solo amicizia. Con il tempo, però, l’amore è sbocciato fino a quando Giuseppe ha deciso di dichiararsi ad Anna dopo una discussione. Parlando di quello che sente per il fidanzato, la ragazza ha ammesso: “Un sentimento che non provavo da tempo”.

Parlando di Giuseppe, inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato: “Se avessi dovuto descrivere l’uomo che desideravo accanto non sarei riuscita a descriverlo così, lui è molto di più di quello che io pensavo di volere”