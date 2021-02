Temptation Island, ex concorrente in dolce attesa: “Ti aspettiamo”

Dopo l’annuncio su Instagram, ad attendere la cicogna c’è un’altra ex concorrente di Temptation Island. Ad aggiungersi ad Alessandra De Angelis e Roberta Mercurio è Martina Sebastiani. L’ex concorrente del seguitissimo docu-reality ha voluto dare la lieta notizia ai follower, lasciandoli senza parole.

“Ti aspettiamo” – Martina è conosciuta per la sua partecipazione al programma estivo firmato Maria De Filippi. Concorrente nel 2018, la ragazza aveva deciso di intraprendere questo viaggio nei sentimenti con Gianpaolo Quarta, il fidanzato dell’epoca. La loro storia è poi naufragata per via del chiacchieratissimo flirt nato con Andrea Dal Corso, il tentatore di quell’edizione.

Ne è passato tempo dall’avventura televisiva e la Sebastiani ha decisamente voltato pagina. Attiva sui social, l’influencer ha ritrovato il sorriso al fianco di un ragazzo sconosciuto nel mondo del gossip. Oramai affermata nel mondo del web, Martina ha deciso di annunciare ai suoi tanti fan la sua gravidanza.

Sotto una foto che la ritrae insieme al suo compagno e con l’evidente pancino, l’ex volto di Temptation Island ha dato il lieto annuncio: “Il giorno del nostro anniversario in TRE! Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!”

Stando a quanto scritto, la coppia non è ancora a conoscenza del sesso del nascituro. Nonostante ciò i due si sono mostrati impazienti e felici di questa bellissima notizia. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.