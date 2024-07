Temptation Island, ex concorrente: “Ne ho un ricordo bellissimo, lo consiglio a tutti”

Nota per la sua esperienza prima a Uomini e Donne e poi a Temptation Island, Giorgia Lucini è tornata a parlarne. Recentemente, l’ex corteggiatrice non sono ha parlato della sua avventura sul piccolo schermo, ma anche della sua storia con Federico Loschi, con cui convolerà a nozze.

“Ne ho un ricordo bellissimo, lo consiglio a tutti” – La Lucini si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset prima con UeD, dove ha vestito i panni di corteggiatrice. Successivamente ha preso parte a Temptation Island, partecipando insieme a Manfredi Ferlicchia, suo fidanzato dell’epoca.

Dopo aver aperto un box domande nelle sue IG Stories, la Luncini è tornata a parlare della sua esperienza nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia:

“Ho un ricordo bellissimo di Temptation Island, anche se comunque ci sono stati dei momenti non semplici (perché chi l’ha visto sa). Lo consiglio a tutti e io gli devo tutto! Non avrei mai incontrato il mio futuro marito e non avrei avuto i nostri splendidi figli. Negli anni comunque ho notato però che chi partecipa sottovaluta il format e, più che mettere alla prova i propri sentimenti, dimenticano totalmente che dall’altra parte del villaggio ci sia il fidanzato/a. L’obiettivo del programma non è “sfasciare le coppie” ma dimostrare che il vero amore resiste anche davanti a delle “fortissime tentazioni”. E sicuramente ringrazierò sempre tutta la produzione e Filippo Bisciglia per avermi sopporto quei giorni”.

Inoltre, l’ex volto del dating-show di Maria De Filippi ha aggiornato i fan sul suo matrimonio con Federico. Dopo sette anni d’amore e due figli, la coppia è pronta a convolare a nozze. A rivelare la data del matrimonio è stata Giorgia, rispondendo così alla domanda di un utente:

“Ahhh il matrimonio! Quanto sto sognando, non avete idea. Sicuramente non sarà settembre perché il Loschi è in preparazione/stagione, ma sarà nel 2025 questo sì”.