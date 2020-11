Temptation Island, ex concorrente rivela: “Aspettavo un bambino ma l’ho perso”

Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono una delle coppie più discusse di Temptation Island. La donna è stata più volte accusata dai telespettatori di essere una grande approfittatrice e di non rispettare i tempi del fidanzato Andrea, in merito alla questione figli e matrimonio. In questi giorni, i due sono tornati al centro del gossip a causa della loro rottura.

ANNA BOSCHETTI E ANDREA BATTISTELLI: FINITA TRA LORO – Secondo quanto riportano le varie pagine gossip, pare che la donna abbia lasciato il suo fidanzato dopo aver scovato dei materiali compromettenti. Anna Boschetti, quindi, ha deciso di troncare la relazione con il giovane ragazzo, nonostante i due si fossero rimessi insieme dopo Temptation Island.

ANNA BOSCHETTI FA UNA TRISTE RIVELAZIONE – La donna ha fatto una diretta Instagram assieme ad Amedeo Venza, il quale prima di lei ha fatto due chiacchiere con Andrea Battistelli. Anna Boschetti, triste e delusa, ha ammesso di essere rimasta incinta di Andrea ma di aver perso il bambino, confermando così la voce che girava sul web.

Andrea, però, non ha accettato questo suo modo di raccontare i fatti e ha deciso di chiamare in diretta Amedeo Venza e spiegare come secondo lui sono andate davvero le cose. Battistelli, molto nervoso, ha ammesso che questa gravidanza, purtroppo interrotta, risale a prima della loro partecipazione a Temptation Island.

Queste dichiarazioni hanno un po’ stravolto la loro storia, cambiando totalmente i giochi. Il ragazzo, infatti, durante il programma puntualizzò la sua voglia non avere figli prima ancora di essersi affermato economicamente. Come staranno davvero le cose?