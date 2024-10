Temptation Island, ex concorrente su Francesca Sorrentino: “Lei vuole ancora Manuel”

Fin dall’annuncio della sua partecipazione a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, è finita al centro delle chiacchiere. A commentare l’avventura della ragazza al dating-show di Maria De Filippi è stato Daniele De Bosis, ex volto di TI.

“Lei vuole ancora Manuel” – Dopo la rottura con Manuel Maura, Francesca ha deciso di voltare pagina e di prendere parte a UeD. La ragazza, infatti, è una delle nuove troniste del Trono Classico e su questa sua scelta ha avuto da ridire De Bosis.

Ospite a Casa Lollo, il salottino virtuale di Lorenzo Pugnaloni, Daniele ha ammesso di non essere affatto convinto della scelta presa dalla Sorrentino. Secondo l’ex volto di Temptation Island, infatti, la tronista sarebbe ancora innamorata dell’ex fidanzato:

“Dopo due mesi non può aver dimenticato una persona con la quale ha avuto una relazione tossica, dove ci vuole di più per dimenticare e lasciar andare. Dopo due mesi non si è pronti ad una nuova relazione. Lei proverà ancora qualcosa per Manuel. Non penso che lui scenderà per lei. Anche perché io Francesca l’ho vissuta parecchio, ci siamo supportati sia l’altra estate che ora. So quanto è stata male e quanto ha sofferto. Ci è ricascata perché dopo che si erano lasciati non ha metabolizzato, ha subito iniziato ad uscire per non pensarci ed è lì l’errore”.

Per il ragazzo, quindi, Francesca avrebbe dovuto concedersi ancora un po’ di tempo prima di dare un’altra opportunità all’amore. Può essere, però, che la Sorrentino abbia superato definitivamente la rottura con Manuel e che ora sia pronta a una nuova storia d’amore.