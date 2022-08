Temptation Island, ex concorrente su Noemi Bocchi: “Avevo perso la testa per lei”

Anche Tommaso Eletti, ex volto di Temptation Island, ha voluto dire la sua su Noemi Bocchi. La donna è recente finita al centro dell’attenzione per la sua storia con Francesco Totti, tra le più chiacchierate di quest’estate 2022.

“Avevo perso la testa per lei” – Su Noemi si sa poco e niente, a parlarne recentemente è stato Eletti. Il ragazzo ha infatti rivelato al settimanale DiPiù di conoscere la donna, di essere uscito qualche volta con lei e con una loro amica in comune.

Al contrario di quanto accaduto con altre persone, l’ex concorrente di Temptation Island ha speso delle belle parole per Noemi. Ha infatti smentito quanto detto dagli altri che l’hanno definita una “mangiauomini”, dichiarando:

“Non mi sembra proprio una ‘mangiauomini‘, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti”.

Proseguendo con le sue rivelazioni, Tommaso ha inoltre fornito un’altra inaspettata confessione:

“Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è che è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”.