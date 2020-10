Temptation Island, ex concorrente vittima di aggressione nella notte: “Ho rischiato l’emorragia”

Uno degli ex concorrenti di Temptation Island è stato vittima di una pericolosa aggressione avvenuta questa notte. Si tratta di Michael De Giorgio, aggredito con una forbice e costretto a sottoporsi subito ad un intervento. A raccontare l’accaduto è lo stesso tatuatore, annunciandolo tramite le IG Stories.

“Ho rischiato l’emorragia” – Michael ha deciso di denunciare il gesto che è stato compiuto verso di lui, pubblicando la foto in cui mostra la ferita. Stando a quanto raccontato dalla stessa vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso della notte. De Giorgio è stato colpito al polso con una forbice, traforandoglielo. È stata subito necessaria un’operazione che, fortunatamente, è andata bene.

“Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia”, ha così rivelato il tatuatore nella storia pubblicata su Instagram. “Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci”.

AGGREDITO DALLA COMPAGNA – A parlare del dramma vissuto da Michael nelle scorse ore è la nota opinionista Deainira Marzano, amica della vittima. La donna ha rivelato di aver scritto al ragazzo, svelando alcuni retroscena. Stando a quanto detto dall’influencer, ad aggredire l’ex concorrente di Temptation Island è stata la compagna.

Solo un’ora fa la Marzano ha voluto fare una diretta su Instagram, facendo intervenire proprio il De Giorgio. Stando a quanto raccontato durante il breve intervento, non sarebbe la prima volta: “Non è la prima volta, ho sempre ingoiato il rospo perché mi son sempre reputato forte.”.

La Marzano ha poi chiesto a Michael cosa possa aver portato la donna ad aggredirlo. Stando però a quanto spiegato, non ci sarebbe stato alcun motivo reale. “Nella sua mente cos’è scattato per farti questo?”, ha chiesto Deainira. “La paura dell’abbandono, penso. Il fatto che non ce la facessi più, che avessi deciso di chiudere”, ha così ipotizzato il ragazzo.

