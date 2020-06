Temptation Island, ex protagonista del programma in dolce attesa

Dopo l’esperienza televisiva, in molti hanno preferito allontanarsi dal mondo della tv. Alcuni hanno ampliato le loro famiglie, si sono sposati o si sono dedicati ad altri lavori. In queste ore, un’ex protagonista di Temptation Island ha fatto un bellissimo annuncio che ha sorpreso i fan del programma.

FABIOLA CIMMINELLA IN DOLCE ATTESA – Fabiola Cimminella, ex protagonista della seconda edizione di Temptation Island, in queste ore ha fatto un annuncio sui suoi profili social assieme alla sua dolce metà, Daniele Muscariello, produttore cinematografico e televisivo con il quale è legata dal 2018.

La coppia è in dolce attesa di un maschio che si chiamerà Nathan Marte. Tanti i messaggi positivi da parte dei fan, amici e parenti e l’emozione dei futuri genitori. “Non vediamo l’ora di conoscerti! Presto diventerò mamma, diventeremo genitori di Nathan Marte” ha scritto la ragazza su Instagram. Il nome Nathan deriva dall’ebraico e significa “Dio ha dato”; non è molto comune in Italia a differenza di paesi come Francia, Belgio e Canada.

“Gioia, felicità, paura, responsabilità… un mix di emozioni che pian piano, giorno dopo giorno, prendono forma. Non avrei potuto desiderare di meglio” ha continuato l’ex protagonista di Temptation Island sui social.

L’ESPERIENZA A TEMPTATION ISLAND – Fabiola Cimminella ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island. La ricordiamo principalmente per il feeling venutosi a creare con Emanuele D’Avanzo, fidanzato di Alessandra De Angelis diventata poi sua moglie; in quell’edizione del 2015, la presenza di Fabiola mise parecchio in crisi la stabilità della coppia. Tuttavia, la ragazza ha esordito nel mondo della tv come ballerina e modella.