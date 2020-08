Temptation Island, ex protagonista diventa mamma

Temptation Island è il programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi (versione vip). Il programma ideato da Maria De Filippi tornerà presto in tv con la versione vip e il pubblico è in fibrillazione di conoscere le storie delle varie coppie.

Nel corso degli anni, infatti, i telespettatori si sono spesso legati ad alcuni personaggi e alle loro storie d’amore ed è per questo motivo che il programma ha riscosso moltissimo successo. In queste ore, un’ex protagonista ha annunciato di essere diventata mamma, scopriamo insieme chi.

LARA ZORZETTO HA PARTORITO – Tempo fa, Lara Zorzetto aveva annunciato sui social di aspettare il suo primo figlio. La ragazza partecipò al programma con il fidanzato di allora, Michael De Giorgio, con il quale finì male a causa di alcuni comportamenti di lui. Lara fu molto amata dal pubblico grazie alla sua spontaneità e vivacità, tuttavia, spesso criticata e accusata di essere costruita.

Subito dopo il programma, Lara ha chiuso completamente con Michael e ha conosciuto il suo attuale compagno, Mattia Monaci. Qualche mese fa annunciò la gravidanza e la felicità di avere un figlio da lui, fino a qualche ora fa, quando la stessa Lara ha pubblicato su Instagram una foto del nascituro.

Il bambino si chiama Leonardo, pesa 3 kg, è in salute come la mamma e Lara ha promesso che racconterà ai suoi follower tutti i dettagli del parto. Inoltre, non vede l’ora di mostrare sui social suo figlio per la prima volta.