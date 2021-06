Temptation Island, ex protagonista è mamma per la prima volta: svelato il nome della bambina

È diventata mamma per la prima volta un volto noto di Temptation Island. Si tratta di Roberta Mercurio, ex concorrente del docu-reality più seguito. Ad annunciare il lieto evento è stato il compagno della donna, nonché papà della piccola, Luca Caldilora.

MAMMA PER LA PRIMA VOLTA – Solo una settimana fa la donna annunciava di essere entrata nella quarantesima settimana. Nonostante fosse arrivata al termine, la piccola ha voluto far aspettare ancora mamma e papà.

Nella serata di ieri, 22 giugno, a quarantuno settimane, Roberta ha dato alla luce la sua prima figlia. Una volta avvenuto il parto, l’ex volto di Mediaset non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti coloro che hanno riempito lei e il compagno d’affetto.

Una volta nata, la Mercurio aveva deciso di non rivelare subito il nome della figlia. La curiosità dei fan del volto di Temptation Island è stata soddisfatta dopo poche ore. La bambina, infatti, si chiama Camilla. A rivelarlo è stata proprio Roberta, attraverso un messaggio sui social:

“Ora capisco il vero senso della nostra esistenza. Il valore di ogni cosa. Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la Nostra Famiglia. E grazie a te Luca, Amore Mio per non avermi lasciata un secondo, eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Mi hai reso la donna e la mamma più felice del mondo, sei il centro del mio universo, siete la mia ragione di vita. Vi amo immensamente!”