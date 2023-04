Temptation Island, ex protagonista finisce in ospedale: “Ha una bruttissima infezione”

Dopo un’insolita assenza sui social da parte di una nota ex protagonista di Temptation Island, è arrivata la spiegazione del compagno. Da quanto rivelato da Alberto Maritato, Speranza Capasso è attualmente ricoverata in ospedale a causa di una bruttissima infezione.

“Ha una bruttissima infezione” – La storia d’amore di Alberto e Speranza ha appassionato i telespettatori del docu-reality di Maria De Filippi. Dopo il turbolento percorso nel programma, la ragazza aveva deciso di tornare a casa senza il suo fidanzato. Lontano dalle telecamere, Maritato non si è arreso e ha cercato di riconquistare la Capasso, riuscendo a farsi dare una seconda chance.

Non molto tempo fa i due ex volti di Temptation Island hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia, Antonia Marié, venuta alla luce pochi mesi fa. Sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, ma un dettaglio ha fatto preoccupare i fan. Gli utenti di Instagram, infatti, hanno notato l’assenza sui social da parte di Speranza.

Davanti a tutte le domande da parte dei follower, Alberto ha deciso di rompere il silenzio. L’uomo, infatti, attraverso le sue storie di Instagram, ha rivelato che attualmente la compagna è in ospedale a causa di alcuni problemi di salute:

“La situazione di Speranza. In pratica da ieri aveva una febbre alta e nonostante tachipirina e brufen, antibiotico, sta febbre non scendeva. Già stanotte siamo stati in ospedale e abbiamo avuto gli esiti degli esami e li aveva tutti alterati diciamo. I valori erano totalmente alterati, i globuli bianchi altissimi quindi segno di una grande infiammazione. A seguito di una visita ginecologica, poi siamo dovuti venire d’urgenza al Policlinico di Napoli. Appena siamo arrivati al pronto soccorso, il quadro è stato subito chiaro e bisognava subito ricoverarla. Sono in attesa di parlare con qualche medico. Vi aggiorno appena possibile, grazie”.

Ha poi aggiunto: “Vi aggiorno solo ora perché sono arrivato stremato sia fisicamente che mentalmente. Speranza ha una bruttissima infezione e sta facendo cure importanti. Aspettiamo per vedere come risponde a tutto ciò. Lei è fortissima e supererà tutto. La cosa che mi fa più male è il suo star lontana da Antonia. Noi ti amiamo e ti aspettiamo presto a casa”.