Temptation Island: Federica Petagna diventerà una concorrente del GF

Come accaduto nella scorsa edizione del GF con l’ingresso di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, anche quest’anno un’altra concorrente di Temptation Island entrerà nella casa. Si tratta di Federica Pentagna, ex volto dell’ultima edizione del docu-reality.

NUOVA CONCORRENTE – Dopo i recenti rumor su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, è arrivata la conferma: la Petagna varcherà la porta rossa. Chiusa definitivamente la sua storia d’amore con Alfonso D’Apice, durata otto anni, Federica è pronta ad intraprendere una nuova avventura televisiva.

Ad annunciare la sua entrata nel cast del GF è stato Fanpage:

“Federica Petagna, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Fanpage ha appreso che la nail artist campana, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre. La ex compagna di Alfonso D’Apice ha sostenuto questa settimana gli ultimi provini propedeutici alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini e, dopo avere convinto autori e addetti ai lavori, si è guadagnata l’ingresso nella Casa”.

Con l’ingresso di Federica, in molti ipotizzano anche il possibile arrivo anche di Alfonso D’Apice e di Stefano Tediosi, il tentatore con cui ha avuto una frequentazione. La dinamica del triangolo amoroso è stata riproposta proprio l’anno scorso con Perla, Mirko e Greta Rossetti. Non resta altro, quindi, che attendere le nuove puntate del GF per scoprire cosa la produzione ha in serbo per i fan.