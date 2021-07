Temptation Island, Federico su Floriana: “Ha troppe fissazioni”

Nonostante sia andata in onda solo la prima puntata, anche questa edizione di Temptation Island sembra sia un vero e proprio successo. A catturare l’attenzione del pubblico sono state le sei coppie con le loro storie, i problemi che le hanno portato ad intraprendere il viaggio nei loro sentimenti.

Tra le coppie di questa nona edizione del docu-reality, è saltata all’occhio quella formata da Federico e Floriana. A creare non poche polemiche è stato l’inaspettato elenco del ragazzo riguardo alcune fissazioni della fidanzata.

“Ha troppe fissazioni” – Originari di Palermo, Federico e Floriana hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore. A scrivere al programma è stata la ragazza, spiegando che i problemi sono sorti dopo la convivenza. Se prima il fidanzato non mancava di corteggiarla, una volta andati a vivere insieme, Floriana si è sentita trascurata, data per scontata.

Dal canto suo, Federico nella prima puntata ha parlato della sua fidanzata e della loro relazione. Nel pinnettu, il concorrente ha elencato le fissazioni della partner:

“Ho notato che ha molte fissazioni che non mi fanno vivere bene. Se passa un gatto nero mi dice di fermarmi e non mi fa passare da quella strada. Poi prima di coricarsi ha la fissa del telefonino che deve bloccare, sbloccare, bloccare, sbloccare, spegnere, riaccendere e poi di nuovo spegnere. Su WhatsApp abbiamo una foto, ma lei è convinta che se io la cambio o lei la cambia porta sfortuna. Queste cose mi mettono ansia e mi fanno arrabbiare. Lei si organizza la giornata e non ci deve essere un cambiamento”.

I problemi, secondo Federico, ci sarebbero anche nella loro intimità. Continuando, il ragazzo ha infatti ammesso: “L’attrazione fisica per me è importantissima, se non c’è quella per me il rapporto è finito. Floriana si trascura pure nei momenti di intimità. Si presenta con il pigiamone e i calzettoni di lana. Se è un momento intimo, ti devi fare vedere dal tuo ragazzo in una veste adeguata. Io ero abituato con la mia ex a farlo parecchie volte in una settimana. Con lei capita una volta, due volte a settimana massimo”.

Ha ferire particolarmente Floriana, però, è stata un’altra rivelazione del fidanzato. Il ragazzo ha infatti ammesso che la compagna ha più volte manifestato il desiderio di ingrandire la famiglia. Attualmente, però, Federico ha ammesso di non vedere Floriana come la madre dei suoi figli.