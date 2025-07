Temptation Island, arriva la prima indiscrezione: presunto flirt tra Flavio ed una ragazza fidanzata

Ieri, 3 Luglio, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di “Temptation Island”. Durante il corso della serata, ci sono stati continui colpi di scena. In particolar modo, un tentatore ha attirato l’attenzione di tutte le ragazze fidanzate. Il suo nome è Flavio Ubirti.

Stando a quanto trapelato, il giovane avrebbe ricambiato l’interesse, mostrato da una delle donne, arrivate lì, per mettere alla prova la propria relazione. A fornire l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni. Nulla ancora si sa sull’identità della ragazza in questione. Sembra, però, che tra i due si sia instaurato un rapporto che va oltre la semplice amicizia.

Ma chi è Flavio? Il tentatore ha appena 24 anni. È nato nel 2001 a Firenze. In passato ha giocato come calciatore in diverse squadre. Recentemente ha intrapreso la carriera da modello. I suoi account social, già contano, un bel numero di followers. Su Instagram, infatti, è seguito da 30.000 persone.

Questo è soltanto, il primo dei colpi di scena che la puntata ha riservato agli spettatori. Il viaggio dei sentimenti di una delle coppie è già arrivato ad un punto di non ritorno. I soggetti in questione sono Alessio e Sonia M.. Il trentanovenne, non appena entrato nel villaggio, ha rivelato la vera natura dei suoi sentimenti, per l’ormai ex fidanzata.

Sonia, messa difronte alla cruda realtà dei fatti, subito ha chiesto il falò di confronto. Alessio, però, ha deciso di non presentarsi. Dopo poco, è stato squalificato, data una serie di comportamenti non ritenuti opportuni al contesto televisivo. Sonia, invece, grazie ad una petizione fatta dalle sue compagne, rimarrà sorprendentemente nel villaggio.