Temptation Island, finita la storia tra Valeria e Ciavy: “La vita ci mette di fronte a delle scelte”

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis li abbiamo conosciuti in una delle prime edizioni di Temptation Island. La coppia partecipò al programma per cercare di superare una crisi e confermare così i sentimenti. Tra alti e bassi, i due continuarono a stare insieme fino a qualche ora fa, quando la ragazza ha pubblicato una stories un po’ ambigua sui social.

Nel programma

Durante il reality, Valeria si è sempre dimostrata molto innamorata del suo compagno ma anche insofferente a causa di alcuni atteggiamenti. Dopo il falò di confronto, i due uscirono separati per poi rimettersi insieme qualche tempo dopo.

Alti e bassi nella coppia e il dubbio sui tradimenti

La scorsa estate, diverse segnalazioni misero in guardia la ragazza su alcuni tradimenti del suo compagno. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, pare che Ciavy abbia tradito Valeria diverse volte. Ai rumor, però, Valeria rispose così: “Tutte queste persone che scrivono queste cattiverie sapete che non me ne può fregare di meno. Ormai mi conoscete. Mi scivola veramente tutto addosso”.

Fine della storia d’amore?

Nelle ultime settimane, però, la ragazza ha smesso di interagire con i follower, per poi ricomparire con una storia alquanto ambigua: “La vita ci mette di fronte a delle scelte e io ho scelto di amare me stessa. A tempo dovuto vi racconterò tutto.

Mamma mia da quanto tempo non parlavo con voi! Per il momento preferisco rimanere in silenzio appena me la sentirò ve ne parlerò senza entrare nei particolari perché è giusto che ognuno di noi abbia la propria privacy”. Come se non bastasse, alcune segnalazioni girate sui social accusano Ciavy di aver tradito nuovamente Valeria nella discoteca Nice di Roma. Tuttavia, le segnalazioni in questione non sono confermate.