Temptation Island, finita tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi? Spunta una nuova ragazza

La storia tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi potrebbe essere ufficialmente finita: a renderlo noto, Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Vediamo nel dettaglio cosa è successo ad una delle coppie più chiacchierate.

FINITA TRA FRANCESCO E ANTONELLA? – In queste ore, Deianira Marzano, esperta di gossip, ha pubblicato alcuni screenshot inerenti ad una presunta nuova fiamma di Francesco Chiofalo. La donna, però, ha deciso di non rivelare l’identità per non darle visibilità e capire se si tratti di puro business o davvero amore.

“Dicono sia la nuova fiamma di Chiofalo, si sono visti” ha dichiarato la Marzano sui social. Successivamente, ha pubblicato delle foto che dimostrerebbero questo misterioso incontro tra l’ex Temptation Island e la ragazza. Quindi è ufficialmente finita con Antonella Fiordelisi?

UNA STORIA NATA PER BUSINESS – Nelle storie successive, Deianira ha spiegato che la storia d’amore nata tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è iniziata solo per attirare visibilità. I due, inizialmente, nemmeno si conoscevano e organizzavano le loro uscite con i fotografi.

Tuttavia, la storia poi è diventata reale, a detta della Marzano, la quale dice di aver espressamente parlato con gli interlocutori. Lo stesso Chiofalo, infatti, non si aspettava che questa storia potesse effettivamente durare. In ogni caso, pare che ora tra i due sia davvero finita e che Chiofalo abbia voltato pagina. Chi sarà la nuova fiamma?