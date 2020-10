Temptation Island: fiori d’arancio per una coppia delle ultime edizioni

Sembra proprio che una coppia che ha partecipato a Temptation Island sia pronta al grande passo: il matrimonio. Si tratta di Sofia Calesso e Alessandro Medici, protagonisti della settima edizione del docu-reality. Ad annunciarlo è stata proprio Sofia, durante un’intervista a SoloDonna.

“Lo sposerò” – Il percorso di Alessandro e Sofia nel programma si era concluso con un falò anticipato, portando la coppia a decidere di uscire insieme. Sebbene se ne fossero andati mano nella mano, una volta tornati alla vita di sempre, Alessandro aveva deciso di prendersi una pausa. Nonostante la scelta di Medici, tra la coppia è tornato l’amore.

Durante l’intervista, la Calesso ha raccontato gli sviluppi della sua storia con il fidanzato. Inoltre, ha colto l’occasione per annunciare una bellissima notizia: si sposeranno.

“Non ho mai nascosto il mio amore per lui, non ho mai smesso di dirlo a tutti nonostante le critiche ricevute perché sembrava che io mi umiliassi per lui” ha così spiegato la donna, rivelando la notizia bomba: “Ora io e Alessandro ci siamo fatti delle promesse, io gli ho promesso che lo sposerò”.

IL PERCORSO NEL PROGRAMMA – Parlando della sua avventura a Temptation Island e quanto il docu-reality abbia inciso sul suo rapporto con Alessandro, Sofia ha rivelato a SoloDonna:

“Non smetterò mai di ringraziare il programma per l’esperienza che ho vissuto ma non potrò mai nascondere il fatto che mi abbia destabilizzato parecchio. Si tratta davvero di un percorso nei sentimenti. […] Lì sono venute fuori le mie fragilità e le mie paure, ma anche quelle di Alessandro. Io ho pianto non appena si è allontanato con le ragazze single. A quel punto del rapporto temevo che quella di continuare insieme a lui fosse solo una mia illusione. Ora sto ricominciando da zero, annullando quello che è successo prima, compreso ciò che ho vissuto nel programma”.