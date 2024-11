Temptation Island, flirt in corso tra Anna Acciardi e un ex tentatore? La smentita di lei

A tornare nuovamente nel mirino del gossip è Anna Acciardi, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. A seguito di alcune segnalazioni sui social, si è iniziato a vociferare che sia in corso un flirt tra la donna e Yousif Elshafi, ex tentatore. A chiarire quest’ultimo gossip è stata proprio la Acciardi.

FLIRT IN CORSO – Anna ha preso parte a Temptation Island insieme ad Alfred Ekhator, all’epoca il suo fidanzato. Il loro viaggio nei sentimenti è stato piuttosto turbolento e si è concluso con la fine della loro storia d’amore. Alfred ha deciso di abbandonare il programma con la single Sofia Costantini, con la quale aveva intrapreso una frequentazione al di fuori del programma, durata però poche settimane.

Da alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano, Anna è stata avvistata in compagnia di Yousif, tentatore dell’ultima edizione del docu-reality. I due sono stati visti insieme al centro commerciale, facendo così pensare che tra i due fosse in corso un flirt.

Davanti a queste insistenti indiscrezioni, la Acciardi ha deciso di intervenire per chiarire la situazione. Attraverso le sue storie di Instagram, la ragazza ha così smentito:

“Io e Yousif siamo amici. Questo weekend siamo stati TUTTI insieme a Roma. Al centro commerciale eravamo insieme ma NON SIAMO MAI STATI IN UN PARCHEGGIO A BACIARCI. Mi sta bene che parliate di me ma sarebbe giusto che diciate il vero e non che diffondiate solo FAKE NEWS”.

LA REAZIONE DI ALFRED – Davanti a una possibile frequentazione dell’ex fidanzata con un altro, Alfred ha così ammesso su Instagram: “Sono contento che lei sia felice, perché alla fine è una persona a cui tengo e le auguro il meglio”.