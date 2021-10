Temptation Island: flirt in corso tra Michele Morrone ed un’ex tentatrice?

Da quanto emerso in un recente rumors, ci sarebbe del tenero tra una nota ex protagonista di Temptation Island e Michele Morrone. A lanciare lo scoop è stata Azzurra Della Penna in una recente puntata a Casa Chi. Cosa c’è tra i due?

FLIRT IN CORSO? – Di recente l’amato attore di 365 è finito nel mirino della cronaca rosa per una paparazzata finita sul settimanale Chi. Da quanto pubblicato dalla rivista di Alfonso Signorini, Morrone era stato avvistato a Milano in compagnia di Giulia Borroni, una lashmaker 26enne con cui è stato avvistato in un locale milanese.

Il gossip, però, non ha ricevuto commenti da nessuno dei due diretti interessati e ciò non ha fatto altro che accrescere la curiosità dei fan. E se il mistero della paparazzata è rimasto irrisolti, recentemente è stato lanciato un altro scoop che vede protagonista sempre Michele.

A parlarne è stata la Della Penna, ospite al salottino virtuale di Casa Chi. Durante la puntata, la donna ha rivelato che, stando ad alcune indiscrezioni, Morrone si starebbe frequentando con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island.

Secondo a quanto raccontato dalla donna, la schermitrice avrebbe inviato a Morrone gli screenshot della paparazzata, chiedendo spiegazioni. La risposta dell’attore? Tra lui e Giulia c’è solo una semplice amicizia. Stando quindi al racconto di Della Penna, tra Antonella e Michele ci sarebbe del tenero. Sarà davvero così? Per il momento nessuno dei due ha commentato il rumors, non resta altro che attendere una smentita o una conferma di quanto emerso a Casa Chi.