Floriana Angelica e Federico Rasa avrebbero concluso nuovamente la loro storia d'amore: gli indizi social che non sono passati inosservati

In attesa della nuova edizione di Temptation Island, le coppie delle vecchie edizioni continuano a far discutere e ad alimentare il gossip. Questa volta è il caso di Floriana Angelica e Federico Rasa, i quali sono tornati a riempire le pagine di gossip e spettacolo.

Ennesima rottura

Tutto è iniziato quando i due decisero di partecipare a Temptation Island affrontando un percorso piuttosto turbolento. Federico legò particolarmente con la single Vincenza Botti costringendo la sua fidanzata Floriana a chiedere un falò di confronto anticipato.

A quel falò Federico non si presentò per poi farsi vedere alla seconda richiesta della sua fidanzata. In quell’occasione, Floriana decise di chiudere la relazione salvo poi tornare con Federico e fare marcia indietro.

Successivamente i due si sono lasciati nuovamente a settembre vivendo un lungo periodo separati. Qualche settimana fa, la coppia è tornata insieme pubblicando anche un dolce scatto sui social e facendo gioire i fan.

Tuttavia, stando ad alcuni indizi social, i due si sarebbero nuovamente lasciati cancellando anche i contenuti sui rispettivi profili. Non solo, Floriana e Federico non si seguirebbero nemmeno più sui social segno che forse questa volta non si torna indietro.