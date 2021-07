Temptation Island, Floriana e Federico: lui non si presenta al primo falò e poi lo lascia

Una brutta serata per Floriana costretta a chiamare il falò di confronto ben due volte

Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con Temptation Island. La puntata è stata ricca di emozioni, soprattutto per la coppia formata da Floriana e Federico. Una serata molto difficile per la ragazza, costretta a chiamare il falò di confronto due volte.

FEDERICO VICINO ALLA TENTATRICE – Nei video mostrati ieri, Federico ha dato prove di come fosse realmente attratto dalla single Vincenza. Parole dolci, coccole, una vera storia d’amore che ha fatto inevitabilmente soffrire chi c’era dall’altra parte. “Io di una ragazza guardo il viso e poi il sedere. Mi piace la ragazza in carne e con le forme, non magra, assolutamente no” ha detto il ragazzo, il quale è stato smentito proprio dalla tentatrice riguardo alla corporatura di Floriana.

“Sono proprio inguaiato, tu sei la mia persona ideale. Mi fai stare bene, mi fai ridere” ha continuato Federico gettando nello sconforto la sua fidanzata che dall’altro capo del villaggio guardava i video. Una scelta difficile ma inevitabile: chiamare il falò di confronto.

I DUE ESCONO SEPARATI – Tuttavia, Federico non accetta il primo falò di confronto, vuole rimanere nel villaggio ancora per capire. Il giorno dopo, però, Floriana non si arrende e chiama il secondo falò, questa volta Federico accetta. Durante il confronto la ragazza ha mostrato al suo fidanzato tutti i video incriminanti e decide alla fine di uscire da sola.

“Non troverà un’altra che potrà amarlo come ho fatto io” conclude Floriana dopo le parole di Federico, il quale ha provato a riconquistarla. Nella prossima puntata vedremo se Floriana avrà accettato il secondo confronto con il suo ex fidanzato.