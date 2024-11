Temptation Island, Francesco Chiofalo ha ritrovato l’amore: “Fidanzatissimo con una famosa influencer”

Dopo la fine della sua storia d’amore con Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo ha ritrovato l’amore. Ad annunciarlo è stato proprio l’influencer attraverso una storia di Instagram, senza, però, rivelare il nome della sua nuova fidanzata.

“Fidanzatissimo con una famosa influencer” – Conclusa la fine della sua relazione con Drusilla, con cui è stato legato per quasi tre anni, si era vociferato di un possibile flirt tra Francesco e Manuela Carriero. Diversi dettagli emersi sui social, infatti, avevano fatto intendere una possibile frequentazione tra i due.

Nella giornata di ieri, a rivelare una clamorosa notizia sulla sua vita sentimentale è stato proprio l’ex volto di Temptation Island. Rispondendo alla domanda di un fan che gli chiedeva se attualmente fosse fidanzato, Francesco ha ammesso di essere “fidanzatissimo”:

“Sì è vero sono fidanzato, anzi direi fidanzatissimo.

Ormai già da qualche tempo e sono molto felice di questo devo dire la verità, lei è una ragazza davvero bellissima e una persona stupenda.

Lei è un personaggio pubblico, una famosa influencer con molti follower e che ha partecipato a svariati programmi TV anche di recente. Probabilmente la magior parte di voi la conosce e in tanti la seguite anche su Instagram.

Ma di comune accordo abbiamo deciso per ora di non esporci pubblicamente perché vogliamo vivere la nostra storia d’amore nella tranquillità della nostre privacy.

Dopo tante batoste prese in amore in questi anni nelle mie relazioni passate… spero davvero di aver trovato finalmente la persona giusta e la donna della mia vita”.

Dopo l’annuncio inaspettato da parte di Chiofalo, i fan hanno subito cercato di capire chi è la nuova fiamma dell’ex Pupo. A differenza delle passate relazioni, però, questa volta l’influencer sembra intenzionato a voler vivere nel massimo della riservatezza questa nuova storia d’amore.