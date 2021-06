Temptation Island, Francesco Chiofalo in viaggio con una ex tentatrice: di chi si tratta?

Nelle ultime ore un volto noto di Temptation Island, Francesco Chiofalo, è nuovamente tornato nel mirino del gossip. Dopo la gaffe avvenuta nei giorni scorsi, Chiofalo si è reso ancora una volta protagonista di uno scoop. Da quanto rivelato da lui stesso, farà una breve vacanza con un’amica, un volto noto sui social e nel piccolo schermo. Di chi si tratta?

LA VACANZA IN PUGLIA – Nella giornata di oggi Francesco, tramite il box domande, ha dato la possibilità ai follower di fargli qualche domanda. Tra i tanti quesiti, c’è stato chi gli ha chiesto se quest’anno farà qualche viaggio. Inaspettatamente, l’ex tentatore ha rivelato che proprio in serata sarebbe partito per qualche giorno, ad accompagnarlo sarà un’amica.

Sebbene non abbia rivelato l’identità dell’amica che gli farà compagnia in questa vacanza in Puglia, Francesco ha voluto dare qualche indizio sulla misteriosa ragazza. Stando a quanto rivelato, si tratterebbe di un volto noto sui social, conosciuta anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island. Di chi si tratta?

LA SEGNALAZIONE – Nonostante il ragazzo abbia ammesso che non sa se rivelerà l’identità della ragazza per questione di privacy, ha più volte ribadito che si tratta di una semplice amica. Il web però si è scatenato ed è già giunta una segnalazione a Deianira Marzano.

Tra le ultime IG Stories condivise dall’opinionista, è presente anche lo screen di una follower che ipotizza che possa essere Federica Spano l’amica di cui parla Chiofalo. A far nascere questa teoria sarebbe il fatto che la ragazza ha effettivamente partecipato a UeD come corteggiatrice di Andrea Cerioli ed è stata anche tentatrice a Temptation Island.

Ad avvalorare questa tesi sono state anche le storie condivise proprio da Federica. “Ieri ho visto nelle storie di lei che preparava una valigia e oggi lui diceva che parte con un’amica”, ha fatto così notare la follower della Marzano. Sarà veramente lei? Nel frattempo, entrambi i protagonisti del rumors hanno condiviso nei propri account Instagram delle storie che li vedono in viaggio. Saranno insieme?