Temptation Island, Francesco Chiofalo scrive una lettera ad Antonella Fiordelisi: “Diamo una scossa al nostro rapporto”

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati al centro del gossip dopo aver superato la bufera del presunto tradimento dell’ex protagonista di Temptation Island. La crisi è durata parecchio ed è stata riportata fedelmente sui social, facendo infastidire non poco anche i follower. Nonostante il periodo difficile, i due ora sono più legati che mai e Francesco ha deciso di fare un passo importante.

L’EX IGNAZIO MOSER – Antonella e Francesco hanno dovuto superare l’ennesima difficoltà dopo che la ragazza ha parlato della sua relazione passata con Ignazio Moser, ora legatissimo a Cecilia Rodriguez. Preso da una forte gelosia e sconforto, Chiofalo ha scritto una lunga lettera su DiPiù alla sua fidanzata:

“C’è stata un’altra tempesta: hai voluto ritirare fuori una tua vecchia storia d’amore, hai parlato pubblicamente del tuo ex Ignazio Moser. In quel momento anche a me sono venuti dubbi sul nostro rapporto, pure perché eravamo appena usciti da una brutta crisi. Sono nate altre tensioni. Però ho pensato che, forse, era un modo per darmi una scossa, dopo quello che ti avevo fatto passare. E, ancora una volta, il nostro amore ha vinto”.

Da parte di Ignazio Moser non è arrivata nessuna replica, segno che per l’ex gieffino la storia con la Fiordelisi è appunto un capitolo chiuso della sua vita. Moser, infatti, è felicemente fidanzato con Cecilia Rodriguez, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

CHIOFALO FA UNA PROPOSTA AD ANTONELLA – Superato il momento di crisi, Chiofalo chiede nella lettera di dare una forte scossa alla loro relazione e fa una proposta molto importante alla sua fidanzata. La lontananza forzata, a causa del Coronavirus, ha fatto nascere nell’ex Temptation Island la voglia di avvicinarsi e iniziare la loro vita assieme:

“Vieni a vivere qua a Roma da me. Smettiamola di essere solo fidanzatini, diamo una scossa forte al nostro rapporto. So che è una richiesta impegnativa, un passo importante, ma fidati di me. Non ti deluderò“.