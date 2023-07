Dopo la seconda puntata, Temptation Island si conferma un vero e proprio successo. Gli ascolti vanno sempre meglio e i fan sono ogni lunedì in trepidazione per la puntata successiva. Quest’anno le coppie sono come ogni anno diverse e complesse allo stesso modo. Tra i protagonisti, Gabriela e Giuseppe.

I due hanno 24 e 19 anni e sono fidanzati da 7 anni. Gabriela ha scelto di partecipare al programma dopo aver scoperto la presenza del suo fidanzato su un sito di incontri e il modo in cui è successo, ha appassionato il pubblico ancor prima del loro ingresso nel villaggio: “Giuseppe ha inserito per sbaglio il mio numero sul sito e i messaggi delle ragazze sono finiti per arrivare a me“.

Dopo pochissimi giorni, tra i due è subito scoppiata la crisi: Giuseppe ha da subito mostrato il suo voler far festa con le tentatrici, divertendosi in maniera spensierata. Gabriela invece, dopo aver visto diversi video, si è lasciata andare ad un pianto disperato. Nella puntata di ieri sera però, sembrerebbe che la ragazza abbia deciso di divertirsi, concentrandosi anche su se stessa.

Come usciranno Gabriela e Giuseppe

Tutti i fan, subito dopo la visione di Gabriela in compagnia di un tentatore, hanno cominciato ad apprezzare il comportamento della ragazza. Potrebbe essere questa la mossa giusta per aiutare Giuseppe a ritornare sulla retta via?

Lei ad ogni modo non sembra intenzionata a voler far pace, anche se come spesso accade poi durante il falò di confronto, le emozioni e i sentimenti prendono il sopravvento. Un esperto di gossip ha lanciato proprio su questa coppia, un’indiscrezione sul finale: a quanto pare Gabriela e Giuseppe lasceranno il programma insieme.

Tutto è ancora da confermare, anche se queste prime anticipazioni deludono di certo le aspettative del pubblico, ormai già troppo coinvolto nella vendetta di Gabriela.