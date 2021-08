Temptation Island: già finita tra Alessandro e Carlotta? Le dichiarazioni sui social

Durante la messa in onda dell’ultima edizione di Temptation Island, sono vari gli amori scoppiati e sbocciati nei due villaggi. Tra le frequentazione nate all’interno del programma c’è quella formata da Alessandro Autera e l’ex tentatrice Carlotta Adacher. Sebbene il docu-reality abbia chiuso i battenti da poco più di un mese, sembra che la frequentazione tra i due ex protagonisti sia già giunta al capolinea.

È FINITA? – Come hanno ben potuto assistere i telespettatori, Alessandro ha deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti insieme all’oramai ex fidanzata Jessica Mascheroni. Una volta giunto nel villaggio dei single, Autera ha conosciuto Carlotta con cui ha poi deciso di iniziare una frequentazione una volta lontano dalle telecamere.

A dar via alle ipotesi su una possibile rottura tra Alessandro e l’ex tentatrice è stata la notizia della vacanza del ragazzo insieme a Alessio Tanoni e Tommaso Eletti. A confermare i rumors è stata la Adacher, a far intendere la rottura poco pacifica è la didascalia sotto al post di Carlotta:

“Il mio concetto di fiducia è partire sempre dal presupposto che le persone sono delle merde. Poi si vedrà. Si è visto”.

Rispondendo alle domande dei suoi tanti follower, l’ex tentatrice ha confermato la fine della sua frequentazione con Alessandro. Inoltre, la ragazza ha rivelato che Autera l’ha bloccata da Instagram, Dal canto suo, il ragazzo, in vacanza in Sardegna, ha confermato le parole di Carlotta e spiegando chi è Martina, comparsa nelle sue Stories.

“Non siamo mai stati fidanzati e comunque sì non ci vediamo più per motivi che non sto qua a dire. L’ho bloccata perché quando ci tieni ad una persona poi lei ti manca di rispetto bisogna lasciare stare. Detto ciò io non ce l’ho con Carlotta, io faccio la mia vita e lei la sua. Martina è un’amica, abbiamo fatto serata insieme, pensate sempre troppo male”, ha così dichiarato l’ex concorrente di Tempation Island.