Temptation Island: giunta al capolinea la storia d’amore tra due ex concorrenti

Nella giornata di ieri, un ex volto di Temptation Island ha annunciato la fine della sua storia d’amore con il suo fidanzato. Si tratta di Floriana Angelica e Federico Rasa, ex concorrenti della nona edizione del docu-reality. A darne l’annuncio è stata la donna attraverso una IG Story.

STORIA D’AMORE AL CAPOLINEA – Il pubblico ha avuto modo di conoscere l’oramai ex coppia durante la nona edizione del docu-reality di Mediaset. I due, infatti, avevano deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti per mettere alla prova il loro amore.

Nonostante la vicinanza tra Federico e una delle tentatrici, durante il falò di confronto la coppia aveva deciso di darsi una seconda possibilità. Tra i due, però, le cose non hanno funzionato. Ad annunciarlo è stata Angelica, non scendendo nei dettagli sui motivi che hanno portato a tale decisione:

“I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme. Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di relazione, soprattutto convivendo, possono avere dei problemi, dei periodo di crisi, ma per superare questi periodo c’è bisogno di tanta buona volontà da entrambe le parti. […]“.

Floriana ha raccontato di aver tentato in tutti i modi di salvare la sua relazione, ma, alla fine, sia lei che Federico si sono resi conto che la soluzione migliore è quella di prendere due strade diverse:

“Ci ho provato con tutta me stessa a salvare questa storia, non sono una persona che si arrende facilmente, sono una persone che combatte sempre, soprattutto per amore e soprattutto se in quell’amore ci crede davvero. Mi dispiace sia finito in questo modo tra me e lui, avevamo tanti progetti insieme, eravamo già una famiglia io, lui e la piccola Chloe. Ma ogni tanto bisogna tornare lucidi, ragionare con la testa e non con il cuore, mettere un punto quando serve”.