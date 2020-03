Temptation Island, giunta al capolinea la storia di una coppia del programma: arrivato l’annuncio sui social

Sono tante le coppie che hanno partecipato a Temptation Island, scoppia durante o dopo la fine del programma. Alcuni dei concorrenti, una volta single, sono tornati nel docu-reality nei panni da tentatori. Tra le tante storie giunte al capolinea, si è aggiunta quella di Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. L’ex coppia ha partecipato alla prima edizione Vip del programma. Ad annunciarlo è stato Andrea sui social, attraverso un post.

LA LORO STORIA A TEMPTATION ISLAND – Era stato proprio Zenga, figlio del calciatore Walter Zenga, a decidere di partecipare al programma. A spingerlo a tale scelta erano stati il voler mettere alla prova i suoi sentimenti e la forte gelosia di Alessandra. Durante quell’avventura, però, si mise in mezzo il tentatore Andrea Cerioli e il feeling che si era creato tra lui e Alessandra, portando così in crisi i due. Alla fine, giunto il momento del falò, Zenga decise di lasciare il programma da single, non fidandosi più della Sgolastra.

IL RITORNO DI FIAMMA – Nonostante la decisione presa durante il falò e le dichiarazioni fatte nella puntata dello speciale di Uomini e Donne, i due erano tornati insieme. Infatti, dopo mesi passati lontani, la coppia aveva deciso di darsi una seconda possibilità. Lo stesso Andrea aveva ammesso che una volta fuori dal programma, si era reso conto di quanto fosse profondamente innamorato di Alessandra.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM – Dalla loro avventura televisiva sono passati quasi due anni, sembrava che tutto andasse a gonfie vele. L’annuncio di Zenga è però giunto come un fulmine a ciel sereno, lasciando spiazzati i fan della coppia. Da quanto riportato dal ragazzo, si tratterebbe di una decisione presa di entrambi e che non ci sarebbero litigi di mezzo.

LA IG STORY DI ANDREA – Zenga ha quindi deciso di annunciare la notizia ai follower, tramite una IG Story: “Fino a ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato alcun litigio o altro. Semplicemente è andata così e credo sia stata una decisione giusta presa da entrambi”.