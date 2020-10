Temptation Island, giunta al capolinea una storia nata nel programma: Massimo e Sonia si sono detti addio

È giunta al capolinea la storia d’amore tra uno dei fidanzati e un’ex tentatrice nata proprio durante la loro esperienza a Temptation Island. Si tratta di Massimo Colantoni e Sonia Onelli, un amore giunto al termine a fine luglio. Ad annunciarlo è lo stesso Massimo, condividendo i suoi pensieri in una IG Story.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Sembrava che la storia tra i due ragazzi andasse a gonfie vele, proprio per questo le parole di Colantoni sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Entrato nel programma insieme alla fidanzata dell’epoca Ilaria Teolis, solo fuori dal programma e tornato single, Massimo ha voluto frequentare la Onelli. La loro relazione è giunta al termine e a parlarne è stato proprio l’ex concorrente del docu-reality, parlandone in una IG Story:

“Ho messo tutto me stesso in questa relazione ma nonostante sia finita non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi. Sono vero e trasparente e ci tenevo a dirlo a voi che mi seguite e supportate sempre”.

Nonostante le sue parole, il Colantoni non ha voluto svelare i motivi che hanno portato lui e Sonia a dirsi addio. Solo più avanti, duranti un’intervista a Fanpage, il ragazzo ha svelato i retroscena riguardo la scelta dell’oramai coppia.

“I motivi di disaccordo sono troppi…” – A Fanpage, Massimo ha ammesso che loro due avevano due caratteri totalmente opposti:

“È finita perché abbiamo due caratteri opposti. Abbiamo combattuto per un anno per venirci incontro ma quando i motivi di disaccordo sono troppi, diventa impossibile e abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione dopo un anno di convivenza”.