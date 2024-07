Temptation Island, gli ultimi falò di confronto: quale coppia è scoppiata e quale ha resistito

Ieri sera su canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island, mettendo un punto al viaggio nei sentimenti di quest’ultima edizione. Ma quali sono state le coppie che hanno resistito al falò di confronto e quali, invece, sono scoppiate?

ALEX E VITTORIA – La prima coppia che ha affrontato il falò di confronto è stata quella formata da Alex e Vittoria. Prima di incontrare il suo fidanzato, la ragazza decide di lasciarsi totalmente andare e di baciare il single Simone. Il confronto tra i due si rivela molto acceso dato che non si trova alcun punto d’incontro.

Nessuno dei due ammette le proprie colpe e, alla fine, decidono di mettere un punto alla loro relazione. Una volta conclusa la storia con Alex e abbandonato il falò, Vittoria raggiunge subito Simone. Che sia nato un nuovo amore?

RAUL E MARTINA – Tra le coppie più seguite e chiacchierate c’è certamente quella formata da Raul e Martina. Il viaggio nei sentimenti intrapreso dai due giovani è stato parecchio turbolento, ma che ha portato i due su due differenti percorsi.

Entrato nel programma per via della sua forte gelosia, Raul si è reso conto dei suoi errori e del suo grande amore per Martina. Dal canto suo, però, la ragazza ha capito di non amare il suo fidanzato, prendendosi una cotta per il single Carlo.

Una volta giunti al falò di confronto, i due si sono resi conto che non c’è più nulla da fare. Raul e Martina hanno due idee totalmente diverse di relazione e ciò li porta a mettere un punto alla loro storia.

TONY E JENNY – Per Jenny l’esperienza a Temptation Island non è stato un viaggio nei sentimenti, ma un viaggio verso la scoperta di se stessa. Dopo che Tony ha confessato la sua doppia vita, i tradimenti passati, la ragazza si è resa conto di come sia stata manipolata e usata dall’uomo.

Una volta giunti al falò, Jenny è convinta di volere altro nella vita, mentre il dj si dice pentito dei suoi errori e convinto di volere solo la ragazza nella sua vita. Filippo Bisciglia, però, invita la ragazza a riflettere sul fidanzato e sul desiderio di cambiare. Alla fine, Jenny ha deciso di dare un’altra possibilità a Tony e di uscire con lui dal programma.

SIRIA E MATTEO – Alla fine è stata la volta del falò più atteso di questa edizione di Temptation Island. Siria e Matteo non hanno commosso solo il pubblico, ma anche Bisciglia. La ragazza non ha nascosto che durante il suo percorso nel programma ha messo in dubbio il suo sentimento per il fidanzato, non sentendosi apprezzata da lui negli ultimi tempi.

Matteo ha ammesso tutti i suoi errori, spiegando alla fidanzata il perché della sua freddezza, arrivando a parlarle dei difficili momenti del passato. “Io vorrei che tu mi dessi una possibilità di farmi conoscere come sono io adesso“, ha così detto il ragazzo a Siria. Alla fine i due hanno deciso di ricominciare e di dare un’altra opportunità al loro amore.