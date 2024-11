Temptation Island: i commenti di alcuni ex concorrenti sul ritorno di fiamma di Alessia Pascarella e Lino Giuliano

Nei giorni scorsi a tornare nuovamente al centro dell’attenzione sono stati Alessia Pascarella e Lino Giuliano, ex volti di Temptation Island. I due hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, dopo la romantica sorpresa del barbiere campano. Questa notizia ha ovviamente fatto il giro del web, venendo commentata da alcuni ex concorrenti del docu-reality.

I COMMENTI DEGLI EX PROTAGONISTI – Dopo la scelta da parte di Alessia di mettere un punto alla loro storia d’amore, Lino ha tentato in tutti i modi di riconquistarla. Giuliano ha organizzato una romantica serata per la ragazza, regalandole una stella e un prezioso anello. Alla fine, il barbiere è riuscito a riconquistare il cuore di Pascarella.

Davanti a questo inaspettato ritorno di fiamma, alcuni ex protagonisti di TI hanno voluto dire la loro. Siria Pingu, accusata negli scorsi mesi dalle altre ragazze per aver spifferato che Lino e Alessia non avevano mai smesso di parlarsi, ha commentato indirettamente la notizia.

Non è sfuggito, infatti, il like di Siria al commento di un utente che ha scritto: “Comunque alla fine ti sei rivelata più matura di tutte, se la sono presa per niente, quando alla fine era la verità che lei vedeva Lino, volendoci prendere in giro”.

Rispondendo alle domande da parte dei fan, Anna Acciardi ha così commentato il ritorno di fiamma di Lino e Alessia: “Sicuramente stavano male separati. E per quanto mi riguarda, hanno fatto bene a darci un’altra possibilità. Se sarà stato sbagliato, lo capiranno solo loro ma vivendosi e non accontentando le malelingue”.

Dello stesso avviso è Ludovica Ronzitti: “Se lei è felice, lo sono anch’io per lei! Credo abbia avuto abbastanza tempo per prendere più consapevolezza di se stessa, quindi sa quello che fa e se è quello che vuole Alessia, io le sono vicina”.