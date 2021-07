Temptation Island, i dettagli intimi di Manuela e Stefano

A ”Temptation Island” durante la puntata di ieri sera andata in onda su Canale 5 c’è stato un momento alquanto imbarazzante. Stiamo parlando della coppia formata da Manuela e Stefano che stanno insieme da ormai 4 anni. Le cose tra i due non stavano andando nel migliore dei modi già prima di entrare nel programma. Infatti sparlano letteralmente l’uno dell’altro e sembrano proprio odiarsi.

LE PAROLE DI SELVAGGIA LUCARELLI SULLA COPPIA FORMATA DA MANUELA E STEFANO – Selvaggia Lucarelli ha parlato di questa coppia è ha dichiarato: ”livello di tossicità: 20”. Insomma tra i due sin dalla prima puntata ci sono stati insulti e parole cattive. Manuela ha scoperto vari tradimenti da parte del partner e per questo ha deciso di mettere fine alla loro convivenza. Non si può dire lo stesso però per la loro relazione, che infatti nonostante tutto sta continuando.

La ragazza si è sfogata con Luciano, tentatore single, al quale è sempre più vicina ultimamente. Ha fatto delle dichiarazioni molto intime, raccontandogli una storia definita anche piuttosto ”disgustosa”. C’entrerebbe una tavoletta del wc e i loro rapporti intimi. Inoltre Manuela ha dichiarato di non avere più attrazione fisica per lui. Ha poi spiegato cosa pensa del sesso con il suo ragazzo: “La vedo come una cosa sporca, specialmente come la fa lui. Non mi sento desiderata, come se lui facesse una cosa meccanica”.

IL PENSIERO DI STEFANO – Filippo Bisciglia ha fatto subito vedere il video al fidanzato Stefano. La sua reazione è stata piuttosto seriosa: ”Tu come lo fai”? . Ha persino sospettato che la fidanzata lo abbia portato a ”Temptation Island” per fare la resa dei conti della loro storia, umiliandolo pubblicamente.

Le sue parole, infatti, inerenti alla loro partecipazione a ”Temptation Island” sono state: “Questa è venuta qua per lasciarmi, ma perché non mi ha lasciato prima. Mo ti faccio vedere che faccio io”. Insomma non ci resta che vedere le prossime puntate per capire come andranno a finire le cose tra questa coppia. Eppure con ”Temptation Island” le sorprese sono sempre dietro l’angolo, proprio come la coppia formata da Tommaso e Valentina, i quali nonostante avessero dichiarato di essere reciprocamente innamorati, sono usciti proprio ieri separati.