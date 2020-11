Temptation Island: i tentatori di Nadia e Antonio hanno formato una nuova coppia

Nadia Cahar e Antonio Giungo sono stati una coppia che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. I due, dopo il percorso in tv, sono usciti insieme felici e sembra che attualmente tra di loro non ci siano problemi.

Il portale IsaeChia ha scoperto che i loro rispettivi tentatori, Stefano e Vanessa, si sono fidanzati tra di loro. Hanno anche raccontato com’è nata la loro storia d’amore, a quanto pare sbocciata subito dopo la trasmissione.

I due tentatori non si sono, infatti, conosciuti a Temptation Island, dato che vivevano in due villaggi separati: lui in quello delle fidanzate e lei in quello dei fidanzati. L’interessa, nato subito dopo, però, è stato reciproco, soprattutto quando lei ha cominciato a seguire lui su Instagram.

LE PAROLE DEI DUE TENTATORI – “Dopo pochissimi giorni ci siamo scambiati i numeri di telefono e abbiamo iniziato a chiamarci perché io ero a Roma e lei in Sicilia. Abbiamo passato così quasi 10 giorni al telefono per ore come due bambini, siamo arrivati a parlare quasi più di 5 ore al telefono ogni notte, come si faceva a 16 anni.”

”Prima che chiudessero le regioni, vista la voglia di vederci, ho deciso di prendere un aereo e venirla a trovare visto che ho un hotel qui. Da quando ci siamo abbracciati all’aeroporto non ci siamo più divisi”, hanno dichiarato Stefano Quartullo e Vanessa Piazza.