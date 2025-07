Temptation Island, il caso Sonia M. e Alessio: un amore mai nato?

La nuova stagione di Temptation Island si apre con un colpo di scena che ha già lasciato il pubblico senza fiato. Tra tutti i volti emersi nella prima puntata, spicca quello del single Flavio, già diventato un piccolo fenomeno sui social per il suo fascino e la sua disinvoltura con le fidanzate in gioco. Ma a catturare davvero l’attenzione è stata la storia – o meglio, la fine – della relazione tra Sonia M. e Alessio.

Insieme da otto anni, la coppia è arrivata al programma con la scusa di voler mettere alla prova il proprio legame. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. Appena approdato nel villaggio, Alessio confessa di aver mentito: non ha dubbi da chiarire, bensì la certezza di non sapere nemmeno se ha mai amato davvero Sonia. Anzi, afferma che forse l’ha chiesta in moglie per senso del dovere, riconoscente verso la donna che lo ha sostenuto nei momenti difficili della sua carriera.

Una rivelazione dolorosa per Sonia, 48 anni, che reagisce chiedendo immediatamente il confronto al falò. Alessio, però, rifiuta di presentarsi. Un gesto che spinge Sonia ad abbandonare il programma da sola, senza troppi giri di parole. «Mi ha chiesto di sposarlo due anni fa, ma io non ho mai creduto davvero a quell’anello», confessa lei a Filippo Bisciglia.

La scena si chiude con l’annuncio ufficiale dell’uscita della coppia. Alessio appare più dispiaciuto per non poter godersi il percorso nel villaggio che per aver perso la compagna. Un inizio di stagione che promette drammi, rivelazioni e tante sorprese.