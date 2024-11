Temptation Island, Ilaria Teolis è diventata mamma

Ilaria Teolis, volto noto del programma Temptation Island è diventata mamma di una femminuccia.

La giovane ha annunciato la notizia sul suo profilo Instagram. Nella story, in questione, si intravedono le piccole dita del piede della neonata che sbucano da una copertina bianca e grigia. La neo-mamma ha commentato l’immagine scrivendo: “Non si può spiegare un amore così”. A condividere la gioia della nascita dalla piccola Alma è anche il padre, Andrea Cirillo, che ha condiviso la foto, scrivendo: “benvenuto amore nostro”.

I due stanno insieme da circa 5 anni. Dopo la fine della relazione della Teolis con Massimo Colantoni, con cui partecipò al programma condotto da Filippo Bisciglia, Ilaria ha ritrovato l’amore nelle braccia del personal trainer. Dal 2019, i due neo-genitori non si sono mai separati, ed ora dal loro amore è nata una nuova vita.

La coppia ha annunciato l’inizio della gravidanza sui social, postando la foto di un’ ecografia. Ilaria, commentandola, scrisse: “Sappiamo che ti abbiamo voluto, desiderato, sognato e immaginato… sapevamo che saresti arrivato, e quando mamma e papà hanno sentito il tuo cuoricino, ci hai stravolto la vita. Ti accarezzo ogni singolo istante, ti canto ogni canzone che mi viene in mente, il tuo papà non fa altro che baciarmi la pancia perché non vede l’ora di vederti e stringerti forte.” Quello che qualche mese fa, era un piccolo cuore che batteva, il 20 Novembre è diventato un corpicino da crescere ed abbracciare, per la gioia di Andrea ed Ilaria.

Anche l’ex fidanzato della Teolis, Massimo è felicemente andato avanti dopo la decisione di porre fine alla loro storia. Da un anno padre del piccolo Edoardo, ora sta organizzando le nozze con Denise Lo Giudice, madre di suo figlio. Durante il battessimo del piccolo, davanti a tutti gli invitati, il giovane si è inchinato e le ha fatto la proposta di matrimonio.