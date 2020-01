Temptation Island, Javier Martinez è tornato con la ex? Ecco le foto incriminanti

Javier Martinez, pallavolista argentino, lo abbiamo conosciuto in veste di tentatore nel programma Temptation Island, andato in onda quest’estate. Il ragazzo si era particolarmente affezionato a Ilaria Teolis, in quel periodo fidanzata di Massimo Colantoni. Tuttavia, la ragazza lasciò il fidanzato durante il falò di confronto e dichiarò di cercare Javier fuori dal programma.

L’ESPERIENZA A UOMINI E DONNE – Javier non ha avviato una relazione con la Teolis ma è approdato negli studi di Uomini e Donne, questa volta in veste di corteggiatore. Il ragazzo iniziò una conoscenza con Sara Tozzi ma il suo percorso durò davvero poco a causa di una segnalazione su di lui e il rapporto con la ex fidanzata e il successivo abbandono di Sara.

JAVIER È TORNATO CON LA EX? – A proposito della ex, pare proprio che Javier Martinez sia tornato con lei! Il ragazzo, il giorno del compleanno di quest’ultima, pubblicò una storia successivamente ricondivisa dalla ragazza in questione. Inoltre, in questi giorni il pallavolista ha condiviso un altro scatto con una ragazza, senza inquadrare il volto. Tuttavia, per i fan la foto è inequivocabile: la ragazza in questione è la ex. Arriverà la conferma?