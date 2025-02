Temptation Island: Jenny Guardiano e i ritocchini estetici

Se è vero che Tony Renda e Jenny Guardiano sono stati i protagonisti indiscussi dell’edizione di luglio di Temptation Island 2024, è altrettanto vero che Jenny è finita al centro delle attenzioni per il suo aspetto fisico. Di innegabile bellezza, la ragazza è stata spesso criticata per i presunti ritocchini a cui si sarebbe sottoposta.

I POSSIBILI RITOCCHI ESTETICI – Durante il programma, infatti, la giovane è stata al centro di una serie di critiche relative al suo aspetto fisico, in particolare per le sue labbra. Molti utenti sui social hanno accusato la ragazza di aver esagerato con la chirurgia estetica, in particolare con il filler alle labbra, che sarebbe, secondo alcuni, poco naturale.

In realtà, l’unico intervento a cui Jenny sembra essersi sottoposta riguarda proprio le labbra. La giovane, infatti, ha confessato di aver scelto il filler per volumizzarle, ma i risultati non sono stati accolti positivamente da tutti.

La critica principale che emerge dalla rete è la percezione di un cambiamento troppo evidente, che non rispecchiava la sua bellezza naturale. A sostegno di questa opinione, molti utenti hanno rispolverato vecchie foto della 26enne, mostrando il suo aspetto prima dell’intervento estetico.

Nel corso della partecipazione a Temptation Island, Jenny ha ricevuto numerosi commenti e critiche sui social, che probabilmente l’hanno spinta a prendere una decisione drastica una volta terminato il programma. La giovane ha infatti scelto di rimuovere il filler alle labbra, riducendo il volume che tanto aveva attirato le critiche. “Ho tolto le labbra, questa è la situazione, ci sono ancora un po’ di lividi, sono gonfie, però eccoci qua”, ha dichiarato su Instagram, mostrando con orgoglio il risultato del suo nuovo aspetto, che ha ottenuto il consenso di molti fan. In tanti l’hanno incoraggiata a restare naturale, apprezzando la sua bellezza senza l’ausilio di interventi estetici invasivi.