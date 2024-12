Temptation Island, Jenny sulla rottura con Tony: “Ho scoperto dei tradimenti, nessun passo indietro”

A distanza di poche ore dall’annuncio della fine della sua storia d’amore con Tony Renda, Jenny Guardiano, ex volto di Temptation Island, è tornata a parlare dell’accaduto. La ragazza, infatti, ha voluto rivelare i motivi dietro questa decisione.

“Ho scoperto dei tradimenti” – Tra i protagonisti di una delle ultimi edizioni di Temptation Island, Jenny e Tony avevano lasciato insieme il programma. Nonostante i comportamenti che il fidanzato aveva avuto nel villaggio dei fidanzati, la ragazza aveva deciso di dargli un’altra occasione.

Negli ultimi giorni, però, i due ex volti di TI sono nuovamente finiti nel mirino del gossip. Sui social, infatti, si è iniziato a vociferare che la storia tra Jenny e il dj fosse giunta al capolinea. A confermare quest’ultima indiscrezione è stata proprio la Guardiano, annunciando la rottura tramite alcune IG Stories.

Dopo l’annuncio della rottura, la ragazza è nuovamente tornata sull’argomento, spiegando i motivi dietro questa scelta. Stando a quanto rivelato da Jenny in una storia di Instagram, avrebbe deciso di mettere fine alla sua storia con Tony dopo aver scoperto dei tradimenti da parte dell’ex fidanzato:

“Purtroppo avendo scoperto dei veri e propri tradimenti confermati non posso effettuare un passo indietro e mi dispiace se magari in minoranza mi inviate messaggi di questo genere perché magari vi eravate affezionati alla coppia, lo posso capire, però le dinamiche interne le conosciamo noi, le ho vissute io e mi dispiace, ma questa volta devo ripartire da me e non sorvolerò mai più che mi venga fatta una cosa del genere, perché non me lo merito e non se lo merita nessuna donna. Anche nessun uomo, però…”.