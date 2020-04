Temptation Island, Jessica Battistello commenta la fine della relazione tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino

Sta facendo il giro del web la notizia della fine della relazione tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, coppia conosciutasi all’interno di Uomini e Donne. In questi giorni è circolata sui social una voce su un presunto flirt tra la stessa Burchielli e Andrea Iannone, da poco single; voce chiaramente smentita da Veronica. Jessica Battistello, intervistata da MondoTV24, ha commentato la fine della relazione del modello napoletano.

VERONICA BURCHIELLI E ALESSANDRO ZARINO CONFERMANO LA ROTTURA – Circa una settimana fa, la coppia ha confermato sui propri canali social di aver concluso questa storia d’amore. Se Veronica ha deciso di non dare ulteriori giustificazioni, Alessandro ha spiegato che la rottura è arrivata a seguito di incomprensioni e distanza. Un fulmine a ciel sereno per i fan e i due, i quali avevano combattuto parecchio per il loro amore all’interno del dating show di Maria De Filippi.

VERONICA E IL PRESUNTO FLIRT CON ANDREA IANNONE – Alcuni utenti sui social avevano notato dei like molto strani da parte di Veronica ad Andrea Iannone, pilota di MotoGP, tornato single da poco dopo una storia intensa con Giulia De Lellis. I più maliziosi hanno ipotizzato un flirt tra i due ma Veronica, dopo numerose domande a riguardo, ha deciso di smentire categoricamente la notizia. La ragazza è una grande appassionata di moto sin da quando era bambina, per questo motivo segue Iannone sui social: è una semplice fan.

JESSICA BATTISTELLO COMMENTA LA FINE DELLA RELAZIONE – Intervistata nel podcast di MondoTv24, Jessica Battistello, ex protagonista di Temptation Island, ha commentato la fine della relazione tra Alessandro Zarino e Veronica Bruchielli. Il modello napoletano partecipò come tentatore nella stessa edizione di Jessica, la quale perse la testa per lui, compromettendo la sua storia con Andrea Filomena. I due sono tornati insieme e oggi convivono amandosi giorno dopo giorno.

“Sapevo che sarebbe finita così, ho sempre pensato che non sarebbero durati. Lei non la giudico, è una bravissima ragazza. Penso che Alessandro debba ancora trovare il suo equilibrio, ha tanti progetti in testa, una relazione per lui è una distrazione in questo momento. Deve prima trovare se stesso, non ha la testa per una storia d’amore ora. Non so se è finita per lui o per lei, Veronica la vedevo abbastanza presa. Tanti si lasciano per fare guerre social, copertine… ma non penso che loro due siano quel tipo di persona” ha dichiarato la Battistello. Voi cosa pensate di queste parole?