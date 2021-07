Temptation Island: Jessica Mascheroni chiede scusa a Nilufar Addati e Lara Zorzetto

I commenti scritti qualche anno fa da Jessica Mascheroni, una delle ultime protagoniste di ”Temptation Island”, hanno fatto indignare le dirette interessate e non solo, anche il web. Si è trattato di vere e proprie offese fatto pubblicamente. Dopo l’ultima puntata andata in onda Martedì 27 Luglio, Jessica è tornata attiva sui social, così come tutti gli altri partecipanti di ”Temptation Island”. Ha deciso così di rinnegare quanto scritto precedentemente e di scusarsi con le dirette interessate. Nel corso degli anni però, sono stati offesi anche altri personaggi, tra cui Federica Nargi e Daniele Bossari.

LE PAROLE DI JESSICA MASCHERONI: ”CHIEDO SCUSA” – Dalle parole di Jessica Macheroni è trapelata una certa vergogna e imbarazzo. Ha scelto così di chiedere umilmente scusa. Le sue parole inerenti a questo sono state: “Chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso, che non conosco. Chiedo scusa soprattutto a Nilufar e a Lara. I post fanno veramente schifo. Mi vergogno veramente di quello che ho scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse” .

L’ex fidanzata di Alessandro Autera ha invitato tutti a non fare il suo stesso errore. Infatti la giovane donna sono giorni che sta ricevendo non solo critiche, ma anche pesanti minacce, rivolte anche alla sua famiglia e ai suoi amici. La Mascheroni ha subito citato anche Deianira Marzano.

Le sue parole infatti sono state rivolte proprio alla web influencer napoletana: “Prendete esempio da me che ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare ed offendere non porta da nessuna parte. Non fate come la nostra amica Deianira, che predica bene e razzola male, lei vive di provocazione e illazioni verso gli altri. Ha offeso tutti noi durante la messa in onda del programma. E non eravamo in grado di replicare perché non potevamo utilizzare i social” .

Per ora non è arrivata nessuna replica da parte di Nilufar Addati. L’ex tronista di ”Uomini e Donne” e precedentemente corteggiatrice, si è limitate solo a ironizzare sulla vicenda, dichiarando di essere iraniana e non rumena, come aveva sostenuto la Macheroni nel commento denugratorio. Lara Zorzetto, oggi un’affermata influencer e mamma, ha preferito restare in silenzio, non alimentanto ulteriori polemiche.