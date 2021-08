Temptation Island, Jessica Mascheroni ritrova l’amore dopo il programma?

Jessica Mascheroni l’abbiamo conosciuta nell’ultima edizione di Temptation Island assieme al suo fidanzato Alessandro Autera. La donna all’interno del villaggio ha avuto un rapporto molto intimo con Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate (ricordate l’Alchimista?). Tuttavia, sembrerebbe aver trovato nuovamente l’amore, vediamo cosa è successo.

IL PERCORSO A TEMPTATION ISLAND – L’avventura di Jessica e Alessandro è partita con la speranza di dare una forte scossa al loro rapporto diventato ormai abitudinario. Purtroppo la scossa è stata troppo forte e i due infatti si sono lasciati anche abbastanza male. La donna, all’interno del villaggio, non è stata propriamente corretta nei confronti del suo fidanzato, così quest’ultimo ha deciso di contraccambiare.

Se Jessica ha stretto un’amicizia speciale con Davide Basolo, Alessandro si è legato molto alla single Carlotta Adacher. I due, infatti, sono usciti insieme dal programma mentre Davide pare abbia friendzonato la povera Mascheroni. Tuttavia, sembrerebbe che la donna non si sia persa d’animo.

NUOVO AMORE? – In queste ultime ore, l’ex TI ha pubblicato delle stories molto interessanti dichiarando di essere non propriamente single. “Sono single… O quasi” ha detto ridendo Jessica, la quale però non ha aggiunto dei particolari. Successivamente, la Mascheroni ha pubblicato tra le stories uno scatto molto particolare: la sua mano assieme a quella di un uomo con la canzone Tuttecose di Gazzelle e Mara Sattei in sottofondo. Chi sarà l’uomo misterioso? Potrà dircelo solo lei.

PACE FATTA TRA ALESSANDRO E DAVIDE – Nel frattempo, i due ragazzi hanno trascorso il loro tempo sui social mandandosi frecciatine e accendendo un vero e proprio litigio. Jessica conosce i dettagli della storia ma ha deciso di non dire nulla; “Chiedete a loro” ha chiosato la donna. Tuttavia, pare che i due abbiano finalmente fatto pace, stando a quanto pubblicato sui loro rispettivi profili. “Hai ragione finiamola con queste cavolate” ha dichiarato Alessandro, mentre Davide: “Se dico basta è basta, non mi mandate nulla ragazzi ‘gioco finito'”. Infine, Jessica ha ribadito di non avercela affatto con la tentatrice Carlotta poiché entrambe vogliono solo il bene di Alessandro. Pace apparente?