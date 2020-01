Ricordate Katia Fanelli, una delle partecipanti della scorsa edizione di Temptation Island, programma che va in onda ogni estate. La ragazza era fidanzata con Vittorio Collina, con il quale la relazione è terminata alla fine del percorso nel programma. Oggi la ragazza ha mostrato un bel cambiamento per sé stessa.

TEMPTATION ISLAND: KATIA FANELLI HA RIFATTO IL SENO – La ragazza ha deciso di rifare il seno, dunque di ricominciare da sé stessa per un nuovo cambiamento. Qualche settimana fa aveva anche avuto un battibecco tramite social con il suo ex Vittorio Collina con il quale le cose sembrerebbero essere definitivamente finite. Certo, anche per lei, non sono mancate le critiche dovute a questa scelta.

TEMPTATION ISLAND: UN’ ALTRA PARTECIPANTE HA RIFATTO IL SENO – La bella Katia, detta anche la fotonica, non è la prima partecipante di Temptation Island che ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. Infatti, prima di lei Ilaria Teolis, con la quale la Fanelli è molto amica insieme a Nunzia Sansone, aveva fatto ricorso alla chirurgia estetica. Anche lei per il seno.