Temptation Island, la clamorosa indiscrezione su Tommaso e Valentina: si sono presi gioco del programma?

La seconda puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Protagonisti del secondo appuntamento sono stati Tommaso e Valentina, chiacchieratissimi dal loro breve video di presentazione. Come mostrato lunedì, i due hanno deciso di mettere fine al loro viaggio nei sentimenti, uscendo separati. Una clamorosa indiscrezione, però, racconterebbe un’altra versione. Cosa sta accadendo?

SI SONO PRESI GIOCO DEL PROGRAMMA? – Tommaso e Valentina hanno subito attirato l’attenzione del pubblico del docu-reality, finendo spesso al centro delle polemiche. Più che alla loro differenza d’età, bene 19 anni, a far parlare è stata la gelosia patologia del 21enne, motivo che ha spinto la donna a partecipare al programma.

Già durante la prima puntata, al ragazzo non è affatto piaciuto vedere la fidanzata con indosso un bikini, finendo per avere una reazione a dir poco esagerata. A cadere nella tentazione, come si è visto durante la seconda puntata, è stato proprio Tommaso.

Il ragazzo ha infatti perso la testa per una delle tentatrici con cui, inaspettatamente, è scattato perfino il bacio. Dopo aver visto tali immagini, è stato inevitabile, per Valentina, chiedere un falò di confronto. La discussione tra i due, però, ha fatto non poco discutere il web, tanto che ad intervenire è stato anche Filippo Bisciglia. Nonostante Tommaso avesse espresso il desiderio di uscire insieme alla fidanzata, di tutt’altro avviso è stata la 40enne. I due, infatti, alla fine sono usciti separati.

L’avventura di Tommaso e Valentina è quindi terminata con la rottura della loro storia o, almeno, sembrava così. L’occhio attento degli utenti dei social, però, hanno però notato un particolare. Negli account di entrambi i protagonisti della vicenda, è presente la stessa identica immagine di profilo: una foto di coppia.

Che la 40enne abbia deciso di dare una seconda possibilità a Tommaso? I fan di Temptation Island sono curiosi di scoprire cosa è accaduto tra i due. Non resta altro che attendere l’ultima puntata, quando verranno mostrate le coppie dopo un mese dal loro percorso nel docu-reality.